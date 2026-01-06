Китайският град Харбин, световноизвестен с фестивала на ледените фигури, привлича и любители на плуването. При минусови температури плувци се потопиха в ледените води на река Сунхуа. Те споделят, че за тях това е не просто спорт, а начин за поддържане на здравето и духа.

Любители на плуването се гмурнаха в ледените води на замръзналата река Сунхуа в китайския град Харбин, при температури от около -15 градуса. За някои участници, като Фан, това не е просто спорт, а начин на живот и средство за поддържане на добра физическа форма.

"Откакто започнах да плувам през зимата, никога не съм настивалa. Това се превърна в неизменна част от живота ми", сподели пенсионерът Фан Шуфанг.

Суровият климат на Харбин обаче се е превърнал и в притегателен център за вътрешния туризъм. Миналата година градът е приел рекордните над 90 милиона посетители, които са донесли приходи от над 137 милиарда юана, или близо 19 милиарда и 600 милиона долара.

"Този спорт е различен от всички останали. Навън е студено, но тялото остава топло, което създава уникален температурен контраст. Това е особеното очарование на зимното плуване", каза пенсионерът Уан Фънчун.

При благоприятни метеорологични условия зимните празненства в Харбин, включващи ледени пързалки и нощни светлинни шоута, ще продължат до средата на февруари.

