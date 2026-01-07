Мисля, че Тръмп не би посмял да завземе Гренландия с военна сила. Това все пак е територия на НАТО, заяви в „Здравей, България” авторът на поредицата "Власт и отговорност" Свилен Спасов, коментирайки желанието на американския президент САЩ да придобият острова.

„Европа също трябва да си свърши работата в Гренландия. В крайна сметка това е територия на европейска държава – силно неразвита и слабо използвана. Посланието е: „Ако не искате да я развивате - дайте я“, обясни той. И подчерта, че искането на САЩ за острова е по-скоро по икономически причини. „Който контролира ресурсите, контролира и развитието на света. А важните ресурси вече не са само петролът, а и редкоземните минерали. Целта в Латинска Америка също е контрол върху ресурсите. Историята на САЩ показва, че те могат да работят и с диктатори”, категоричен е Спасов.

Но по-думите му само от преди часове има „много по-хубава новина, която не е точно за Гренландия”.”Става дума за нещо, което ни засяга повече. Великобритания, Франция и Украйна подписаха споразумение, че в момента, в който се появи някакъв период на спиране на военните действия или окончателен мир, ще има разположени френски и британски войски на украинска територия. Защо казвам, че това е добра новина? Това е началото на НАТО на 4 март 1947 година, когато Франция и Великобритания сключват т.нар. Договор от Дюнкерк с цел да се пазят и да възпрепятстват Германия и СССР”, припомни той.

Според Спасов Европа е изключително качествено и умно място с много голям потенциал – не само икономически, но и интелектуален. „В никакъв случай не трябва да подценяваме Европа. В света все повече се говори за Европа като за самостоятелен силов фактор. Брутният ѝ вътрешен продукт е по-голям от този на Китай. Заради това мъдростта на държави като Франция и Великобритания, а и не само тяхната, е ключова”, подчерта той.

Той подчерта, че „силата и принудата не са традиции, които използват държавите от Европа и САЩ”. „Това вече 80 години, а в САЩ и повече, не е основният модел, по който се работи”, категоричен е той.

По отношение на военната операция във Венецуела той коментира, че става дума „по-скоро за политическо решение”.

"На Тръмп му трябва някаква победа, която да му помогне за изборите за Конгреса през ноември. Не мисля, че до ноември ще има някаква друга атака, където и да е. Защото тази беше изключително успешна. А тя не беше само заради залежите от петрол. Във Венецуела има много силно китайско и руско влияние. И атаката беше и удар по имиджа на Русия и на Путин, защото за 36 минути американците успяха да заловят Мадуро, докато Москва, която казваше, че за три дни ще залови Зеленски, вече четири години не може”, припомни Спасов.

Редактор: Станимира Шикова