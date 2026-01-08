Снимка: Getty Images
Вижте кои са конкурентите за тази година
Номинациите за наградите SAG 2026 - Награди за актьори, вече са ясни. "Битка след битка" води в в надпреварата със 7 номинации, "Грешници" е с пет, следван от "Франкенщайн", "Хамнет" и "Върховният Марти", които са с по три номинации.
Церемонията по връчването на отлицията ще се проведе на 1 март в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос Анджелис.
Обявиха номинациите за наградите "Златен глобус" (ВИДЕО)
Пълен списък с номинираните за наградите за актьори за 2026 г.
♦ Главна мъжка роля:
Тимъти Шаламе - "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо - "Битка след битка", Итън Хоук - "Синя Луна", Майкъл Б. Джордан - "Грешници", Джеси Племънс - "Бугония"
Снимка: "Битка след битка, Getty Images
♦ Главна женска роля:
Джеси Бъкли - "Хамнет", Роуз Бърн - If I Had Legs I'd Kick You, Кейт Хъдсън - Song Sung Blue, Чейс Инфинити - "Битка след битка", Ема Стоун - "Бугония"
♦ Актьор в поддържаща роля:
Майлс Кейтън - "Грешници", Бенисио дел торо - "Битка след битка", Джейкъб Елодри - "Франкенщайн", Пол Мескал - "Хамнет", Шон Пен - "Битка след битка"
Снимка: "Грешници", Getty Images
♦ Актриса в поддържаща роля:
Одеса Азион - "Върховният Марти", Ариана Гранде - Wicked: For Good, Ейми Мадиган - "Оръжия", Унми Мосаку - "Грешници", Теяна Тейлър - "Битка след битка"
♦ Актьорски състав във филм: "Франкещайн", "Хамнет", Върховният Марти", "Битка след битка", "Грешници"
Снимка: "Франкенщайн", Getty Images
♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип във филм: F1, "Франкенщайн", "Мисията невъзможна: Възмездие", "Битка след битка", "Грешници"
Номинираните за телевизия са:
♦ Мъжка роля в телевизионен филм или минисериал:
Джейсън Бейтмън - "Черният заек"
Оуен Купър - "Юношество"
Стивън Греъм - "Юношество"
Чарли Ханъм - "Чудовище: Историята на Ед Гийн"
Матю Рийс - "Звярът в мен"
Снимка: "Юношество", Getty Images
♦ Женска роля в телевизионен филм или минисериал:
Клеър Дейнс - "Звярът в мен"
Ерин Дохърти - Юношество"
Сара Снук - All her fault
Кристин Тремако - "Юношество"
Мишел Уилямс - Dying for sex
♦ Мъжка роля в в драматичен сериал:
Стърлинг К. Браун - "Рай"
Били Кръсъп - "Сутрешното шоу"
Уолтън Гогинс - "Белият лотос"
Гари Олдмън - "Бавни коне"
Ноа Уайл - "Спешни случаи в Питсбърг"
♦ Женска роля в драматичен сериал:
Брит Лоуър - "Разделение"
Паркър Поузи - "Белият лотос"
Кери Ръсел - "Дипломатът"
Рия Сийхорн - Pluribus
Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"
♦ Мъжка роля в комедиен сериал:
Айк Баринхолц - "Студиото"
Адам Броуди - "Никой не иска това"
Тед Дансън - "Човек отвътре"
Сет Роугън - "Студиото"
Мартин Шорт - "Само убийства в сградата"
♦ Женска роля в комедиен сериал:
Катрин Хан - "Студиото"
Катрин О'Хара "Студиото"
Джена Ортега - "Уензди"
Джийн Смарт - Hacks
Кристен Уиг - "Палм Роял"
♦ Актьорски състав в драматичен сериал: "Дипломатът", Landman, "Спешни случаи в Питсбърг", "Разделение", "Белият лотос"
♦ Актьорски състав в комедиен сериал: Abbott Elementary, "Мечката", Hacks, "Само убийства в сградата", "Студиото"
♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип в телевизионен сериал: Andor, Landman, "Последните оцелели", "Игра на калмари", "Странни неща".
Последвайте ни