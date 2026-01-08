Номинациите за наградите SAG 2026 - Награди за актьори, вече са ясни. "Битка след битка" води в в надпреварата със 7 номинации, "Грешници" е с пет, следван от "Франкенщайн", "Хамнет" и "Върховният Марти", които са с по три номинации.

Церемонията по връчването на отлицията ще се проведе на 1 март в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос Анджелис.

Пълен списък с номинираните за наградите за актьори за 2026 г.

♦ Главна мъжка роля:

Тимъти Шаламе - "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо - "Битка след битка", Итън Хоук - "Синя Луна", Майкъл Б. Джордан - "Грешници", Джеси Племънс - "Бугония"

Снимка: "Битка след битка, Getty Images

♦ Главна женска роля:

Джеси Бъкли - "Хамнет", Роуз Бърн - If I Had Legs I'd Kick You, Кейт Хъдсън - Song Sung Blue, Чейс Инфинити - "Битка след битка", Ема Стоун - "Бугония"



♦ Актьор в поддържаща роля:

Майлс Кейтън - "Грешници", Бенисио дел торо - "Битка след битка", Джейкъб Елодри - "Франкенщайн", Пол Мескал - "Хамнет", Шон Пен - "Битка след битка"

Снимка: "Грешници", Getty Images

♦ Актриса в поддържаща роля:

Одеса Азион - "Върховният Марти", Ариана Гранде - Wicked: For Good, Ейми Мадиган - "Оръжия", Унми Мосаку - "Грешници", Теяна Тейлър - "Битка след битка"

♦ Актьорски състав във филм: "Франкещайн", "Хамнет", Върховният Марти", "Битка след битка", "Грешници"

Снимка: "Франкенщайн", Getty Images

♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип във филм: F1, "Франкенщайн", "Мисията невъзможна: Възмездие", "Битка след битка", "Грешници"

Номинираните за телевизия са:

♦ Мъжка роля в телевизионен филм или минисериал:

Джейсън Бейтмън - "Черният заек"

Оуен Купър - "Юношество"

Стивън Греъм - "Юношество"

Чарли Ханъм - "Чудовище: Историята на Ед Гийн"

Матю Рийс - "Звярът в мен"

Снимка: "Юношество", Getty Images

♦ Женска роля в телевизионен филм или минисериал:

Клеър Дейнс - "Звярът в мен"

Ерин Дохърти - Юношество"

Сара Снук - All her fault

Кристин Тремако - "Юношество"

Мишел Уилямс - Dying for sex

♦ Мъжка роля в в драматичен сериал:

Стърлинг К. Браун - "Рай"

Били Кръсъп - "Сутрешното шоу"

Уолтън Гогинс - "Белият лотос"

Гари Олдмън - "Бавни коне"

Ноа Уайл - "Спешни случаи в Питсбърг"

♦ Женска роля в драматичен сериал:

Брит Лоуър - "Разделение"

Паркър Поузи - "Белият лотос"

Кери Ръсел - "Дипломатът"

Рия Сийхорн - Pluribus

Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"

♦ Мъжка роля в комедиен сериал:

Айк Баринхолц - "Студиото"

Адам Броуди - "Никой не иска това"

Тед Дансън - "Човек отвътре"

Сет Роугън - "Студиото"

Мартин Шорт - "Само убийства в сградата"

♦ Женска роля в комедиен сериал:

Катрин Хан - "Студиото"

Катрин О'Хара "Студиото"

Джена Ортега - "Уензди"

Джийн Смарт - Hacks

Кристен Уиг - "Палм Роял"

♦ Актьорски състав в драматичен сериал: "Дипломатът", Landman, "Спешни случаи в Питсбърг", "Разделение", "Белият лотос"

♦ Актьорски състав в комедиен сериал: Abbott Elementary, "Мечката", Hacks, "Само убийства в сградата", "Студиото"

♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип в телевизионен сериал: Andor, Landman, "Последните оцелели", "Игра на калмари", "Странни неща".