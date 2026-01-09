Разделите в любовта са част от живота и обикновено не са лесни. Как младите хора в Европа преживяват края на една връзка? Има ли културни и поколенчески различия при раздялата? От прекъсването на контакта чрез съобщение до приятелствата – "Дойче веле" разказва как поколението Z на Стария континент се справя с "разбитото" сърце.

Любовта е нещо прекрасно, но статистиката показва, че повечето хора се сблъскват с раздяла в някакъв момент от живота си.

"Наистина е трудно, но се опитваш, доколкото можеш, да не нараниш другия", споделя Лучия от Ирландия. "Не отлагай твърде дълго, ако усещаш, че нещата не са наред", съветва Майке от Германия. "Мисля, че единственият начин е чрез разговор – не със SMS", твърди Джакомо от Италия.

"Мисля, че разговор на обяд или на кафе е хубав вариант. Така можете да приключите нормално и дори да прекарате приятен следобед заедно", споделя Луис от Ирландия. "Добре е да се говори, когато и двамата сте в добро психическо състояние, а не по време на спор или веднага след него", съветва Бен от Англия. "Няма добър начин да го направиш, но става въпрос за това да си уязвим", посочва Реми от Франция. Според Виолета от Испания колкото по-бързо и по-директно го направиш, толкова по-добре.

Повечето са съгласни, че раздялата по чат е грешна. Въпреки това, 7% от германците са прекъснали връзка чрез ghosting – пълно прекратяване на контакта. 40 на сто от хората под 30 години поне веднъж са се разделяли чрез текстово съобщение.

Психологът и семеен терапевт Гюлчихан Коркмаз е експерт по взаимоотношенията и раздялата. "Много ми харесва тази тема, защото общото послание е: „Не наранявай другия. Опитай се да го направиш по-хубаво“. Но това е противоречие. Не работи. Раздялата боли много. Разводът боли много. Това трябва да се признае. Един човек каза, че няма добър начин да се разделиш – това не е вярно. Има много добър начин - като приемеш, че ще боли и не избягваш болезнените теми. Има културни разлики, но това е нещо, което всички правим", твърди тя.

В повечето случаи жените инициират раздялата. Например 44% от германките са поискали да се разделят в някакъв момент, в сравнение с 28% от мъжете. Малко под една трета се разделят приятелски. В Германия причините най-често са липса на чувства или постепенно отчуждение. Изневярата е на трето място.

Дори общите приятели могат да създадат неловки ситуации след раздяла. В Обединеното кралство една четвърт от хората очакват приятелите и семейството им да не прекарват време с бившия партньор, а 15% дори искат да прекъснат всякакъв контакт.

