Много звезди от света на киното и телевизията преминаха по червения килим на церемонията
Много звезди от света на киното и телевизията преминаха по червения килим на тазгодишните Златни глобуси – една от водещите церемонии по връчване на награди в Холивуд, която се проведе в Лос Анджелис. Черната комедия „Битка след битка“ и историята за Уилям Шекспир „Хамнет” спечелиха най-големите награди.
Сара Джесика Паркър получи почетна награда „Златен глобус“
За най-добър музикален филм или комедия беше обявен „Битка след битка“ с Леонардо ди Каприо, а „Хамнет” спечели отличието за най-добър драматичен филм.
Наградата за най-добра актриса в драматичен филм отиде при Джеси Бъкли за ролята ѝ в „Хамнет“.Редактор: Дарина Методиева
