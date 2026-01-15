26-годишният иранец Ерфан Солтани, арестуван на 10 януари по време на протестите в Иран, не е осъден на смърт, предаде "Ройтерс", като се позоваха на държавните ирански медии.

Съдебната власт заяви, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в град Карадж, близо до иранската столица Техеран, е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“ и „водене на война срещу Бога“, заради което, според иранското законодателство, може да бъде наказан със смърт.

Ерфан Солтани - иранецът, който се изправи срещу режима и получи смъртна присъда (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че неговата екзекуция е планирана за 14 януари. Ефран също така беше лишен от правото на адвокат по време на процеса. Правозащитни организации посочиха, че делото срещу него се е провело много бързо.

Случаят с Ерфан Солтани привлече вниманието на света, след като правозащитни организации заявиха, че той може да бъде екзекутиран чрез обесване - първата такава присъда срещу протестиращ. До сряда вечерта семейството на младежа не разполагаше с информация дали той все още е жив, или не.

Редактор: Цветина Петрова