Самолети на американско-канадското военно командване се очаква "да пристигнат скоро" в Гренландия, за да участват в "отдавна планирани дейности" в датската автономна територия.

Самолетите "ще помогнат за различни отдавна планирани дейности", посочи в съобщение в X Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD), което играе стратегическа роля в откриването на въздушни нарушения.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

То уточни, че тази дейност е била координирана с Дания и че властите в Гренландия също са били информирани за нея.

Разполагането на военновъздушни сили се случва в момент, в който Доналд Тръмп заплашва да поеме контрола над тази обширна територия. Точният брой на самолетите не се уточнява.

