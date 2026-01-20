Севернокорейският лидер Ким Чен Ун уволни своя вицепремиер Ян Сун Хо по време на посещение в индустриален комплекс, като разкритикува некомпетентността на чиновниците.

"Ким Чен Ун уволни незабавно вицепремиера Ян Сун Хо, като го счете за неспособен да поема тежки отговорности, посочи държавната информационна агенция.

Ким Чен-ун представи нова междуконтинентална ракета на грандиозен парад в Пхенян

"Това беше като да впрегнеш коза в каруца, случайна грешка в процеса на назначаване на кадри. В края на краищата, каруците се теглят от волове, а не от кози", обясни той.

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян.

"Поради безотговорни, груби и некомпетентни икономически служители, първият етап от модернизацията на обекта срещна трудности", раздразни се лидерът.

Той отправи критики срещу правителствените служители, които отдавна са свикнали с пораженчеството, безотговорността и пасивността. "Настоящите сили в икономическата ориентация едва ли са в състояние да ръководят работата по преструктурирането на индустрията на страната като цяло и нейното технологично модернизиране", добави Ким.

Ким Чен Ун: Ще разработим още военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

През декември той обеща на среща на високо равнище да изкорени "злото" в правителствения апарат и разкритикува мързеливите служители. Официалните медии не дадоха повече подробности, въпреки че съобщиха за многобройни случаи на "отклонения" от дисциплината, които биха могли да се отнасят до корупция.

Освен това Пхенян все още се готви да проведе първия конгрес на управляващата партия от пет години насам. Очакванията са той да се състои в следващите седмици.

