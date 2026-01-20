Стелан Скарсгард разкритикува амбициите на Доналд Тръмп да завземе Гренландия от Дания.

По време на пресконференция в събота на церемонията по връчването на Европейските филмови награди 74-годишният шведски актьор беше попитан какво смята за заплахите на Тръмп.

„Абсурдно е, нали?“, възрази Скарсгард. „Това е дребен човек, обзет от мегаломания и се опитва да завладее света. Той внезапно завладя Венецуела ... Ще завладее Гренландия заради минерали. Той е престъпник", подчерта актьорът от "Дюн".

Скарсгард наскоро спечели наградата за най-добър поддържащ актьор на наградите „Златен глобус“ за изпълнението си в норвежката семейна драма „Sentimental Value“ на Йоахим Триер.

Снимка: Getty Images

Скарсгард е родом от Швеция, а Триер е датчанин и норвежец. И двамата споделиха разочарованието си от политическия конфликт.

Триер каза: „Това, което сме научили от историята, е, че идеята за присвояване на други страни и идеята за колонизация е нещо, за което носим вина в Европа. Опитваме да се откажем от тази идиотска идея.“ „Дания извървя дълъг път в извиненията си и опитите си да компенсира присвояването на Гренландия в миналото, а Гренландия е за хората от Гренландия", допълни режисьорът. И заключи: „Съгласен съм със Стелан, че това е абсурдна идея и международното право трябва да се спазва. Защото неговото ограничаване ще има огромен домино ефект върху начина, по който други суперсили ще се отнасят към други държави.“

Исландската певица Бьорк също критикува президента на САЩ, както и Дания.

Снимка: Getty Images

„Пожелавам на всички гренландци благословия в борбата им за независимост“, написа тя в социалните мрежи. „Колониализмът многократно ми караше да настръхвам от ужас, а вероятността моите съграждани гренландци да преминат от един жесток колонизатор към друг е твърде брутална, за да си я представя", допълни тя.