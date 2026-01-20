Докато голяма част от Европа се бори с обилен сняг, заледени пътища и екстремни температури, президентът на Беларус Александър Лукашенко се потопи в ледени води при минус 15 градуса. В страната има традиция, подобна на нашата на Йорданов.

Кадри, разпространени от официалния му пресцентър, показват беларуския лидер да влиза в специално изсечена в леда дупка, а до него е и кучето му.

Редактор: Габриела Павлова