В Беларус има традиция, подобна на нашата на Йорданов
Докато голяма част от Европа се бори с обилен сняг, заледени пътища и екстремни температури, президентът на Беларус Александър Лукашенко се потопи в ледени води при минус 15 градуса. В страната има традиция, подобна на нашата на Йорданов.
Какви са ритуалите на Йордановден в традиционния фолклор?
Кадри, разпространени от официалния му пресцентър, показват беларуския лидер да влиза в специално изсечена в леда дупка, а до него е и кучето му.Редактор: Габриела Павлова
