На фона на нарастващото напрежение около Гренландия, премиерът на Канада заяви, че страната му остро се противопоставя на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита и превземане на острова. В знакова реч Марк Карни отправи предупреждение към света.

„Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между велики сили и че редът, основан на правила, избледнява. Този афоризъм на Тукидид се представя като неизбежен, както естествената логика на международните отношения, която се утвърждава отново. Изглежда, че има силна тенденция държавите да се разбират, да се приспособяват, да избягват проблеми, да се надяват, че спазването на правилата ще им осигури безопасност. Е, това няма да се случи”, заяви той.

