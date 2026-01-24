Европа вече не е сред приоритетите на Съединените щати, а Китай не е определен като най-голямата заплаха за националната сигурност. Това се посочва в новата Стратегия за национална отбрана на САЩ.

Документът се изготвя веднъж на четири години и очертава основните насоки на американската отбранителна политика. В настоящото издание се подчертава, че Европа остава важен партньор на Вашингтон, но се посочва, че европейските държави ще трябва сами да поемат справянето с проблеми, които засягат пряко континента, а не Съединените щати.

Мерц призова Европа да се еманципира от САЩ и да отстоява интересите си

Съществена промяна има и в оценката за Китай. Ако в предишната стратегия Пекин беше определян като основен противник, в новия документ подходът към Китай е формулиран като „със сила, но без конфронтация“.

В стратегията изрично се посочва и че Съединените щати ще намалят усилията си за възпиране на Северна Корея. В документа не се споменава Тайван.

