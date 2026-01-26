Протестно шествие премина по улиците на Минеаполис след смъртта на Алекс Прети - 37-годишен местен мъж, който беше застрелян от агенти на Гранична полиция.

Демонстрантите искаха край на акцията на имиграционната служба ICE в града и съд за агентите, които стреляха срещу Прети.

След второто убийство в Минеаполис: Въпреки ниските температури протестите продължават

Митингът се състоя, въпреки че температурата беше минус 20 градуса и е в сила предупреждение за опасно време. Продължиха и крайно различните интерпретации за станалото.

Пресконференции дадоха както щатските власти, така и имиграционната служба. Едните хвърлиха вината за фаталната стрелба върху администрацията на президента Тръмп и необучените федерални агенти. Другите обвиниха протестиращите и местаната власт.

А президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини ръководствата на градове и щати, управлявани от демократите, за смъртта на двама американци, убити от федерални агенти в Минеаполис. Той заяви, че те отказват да съдействат на продължаващата му кампания срещу нелегалната имиграция.

„Трагично е, че двама американски граждани загубиха живота си в резултат на този хаос, предизвикан от демократите“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

Междувременно бившият президент на САЩ Барак Обама се нареди сред публичните личности, които осъдиха втория случай на застрелян от имиграционни агенти американски гражданин в Минеаполис в рамките на две седмици.

„Убийството на Алекс Прити е трагедия, която разкъсва сърцата. Тя трябва да бъде и глас за събуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация са подложени все повече на атака“, написа Обама в платформата Х.

