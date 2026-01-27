Френският премиер Себастиен Льокорню оцеля при два нови вота на недоверие, след като прокара държавния бюджет през долната камара на парламента, преодолявайки ключово препятствие към окончателното му приемане.

Вотoвете бяха внесени дни, след като Льокорню вече се справи с два други вота в петък, които нямаха реален шанс за успех. Те бяха предизвикани от решението му да наложи приходната част на бюджета за 2026 г. без гласуване, използвайки специална конституционна процедура. След това премиерът обяви, че ще приложи същия подход и към разходната част, което доведе до нов вот, иницииран от крайната левица. Националното събрание отхвърли тази инициатива, както и отделен вот, внесен от крайната десница.

Себастиан Льокорню с призив към партиите във Франция: Да прекратим този абсурден спектакъл

Льокорню защити действията си, определяйки бюджета като „пробивен“, с акцент върху увеличение на разходите за отбрана с 6,5 млрд. евро. Той призова депутатите да гледат „в дългосрочна перспектива“.

Предстои законопроектът да бъде разгледан от горната камара, след което ще се върне в Националното събрание за окончателно приемане. Очаква се премиерът отново да използва същия конституционен механизъм, което ще го изложи на нови опити за вот на недоверие.

Льокорню: Вероятността за разпускане на парламента и нови избори е по-малка

Решението бележи рязък завой спрямо поетия от Льокорню ангажимент миналата година да търси парламентарно одобрение, за да избегне съдбата на двама свои предшественици, свалени именно заради бюджетни спорове.

Втората по големина икономика в еврозоната остава в политическа нестабилност, след като президентът Еманюел Макрон загуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори през 2024 г.

Редактор: Станимира Шикова