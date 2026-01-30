Тежките зимни условия в щата Оклахома наложиха затварянето на редица училища и връщането към вече добре познатото дистанционно обучение. Една учителка обаче е намерила иновативен начин да води часовете от дома си – от иглу, построено лично от нея и съпруга ѝ.

„Навсякъде в социалните мрежи виждаме как семейства се забавляват и строят иглута. Затова си казах – защо не? Идеята се роди в последния момент”, казва Жаклин Поуп, която е е заместник-директор. На нея и съпруга ѝ им отнема пет дни, за да изградят постройката. „Слагахме един ред блокове, един ред сняг и така, докато конструкцията стане стабилна“, споделя тя.

Впоследствие процесът по строене на ледената конструкция е бил обяснен и на учениците. „Проведохме кратки уроци за това как се строи иглу“, казва Жаклин Поуп. Не само учениците, но и родителите с интерес са се запознали с идеята. „Видяхме как родители също се включиха в процеса”, споделя Жаклин. Тя допълва, че това е бил уникален начин за свързване с учениците по време на суровите зимни условия, които наложиха уроците да се водят онлайн.

„Фантастично е, че по такъв начин можем да се възползваме от дистанционното обучение и да научим децата на нещо различно - нещо, с което не са се сблъсквали до момента”, казва Жаклин.

Какво ще се случи следващата зима, не се знае, но едно е ясно – Жаклин вече е експерт в строенето на иглута.

