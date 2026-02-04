Очаква се да бъдат повдигнати обвиненията на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете. Според разследващите, такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

"Царицата на мъченията": Нов случай на мъж и жена, заснемали как изтезават животни и продавали видеата



Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби – в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

Редактор: Станимира Шикова