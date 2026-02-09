„Продължаваме Промяната-Демократична България“ внася в Народното събрание проект на решение, с което парламентът да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят цялата налична информация, включително класифицирана, свързана с дейността на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

В мотивите към проекта вносителите посочват, че в публичното пространство и в институционалния обмен има данни за изготвяни и предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително ДАНС, както и за проверки и досъдебни производства по постъпили сигнали. Част от тях са приключили с актове за прекратяване.

С проекта се изисква ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички документи, изготвени във връзка с дейността на сдружението, както и информация за всички приключили проверки и прекратени досъдебни производства, образувани по подадени сигнали и материали.

Предвижда се още ДАНС да извърши преразглеждане на основанията за класификация на съответните документи и при отпадане на законовите предпоставки да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация. Резултатите от проверката трябва да бъдат представени писмено на Народното събрание.

Припомняме, че сдруженията, стопанисвали хижата "Петрохан", са имали рамково споразумение с МОСВ от февруари 2022 г., което било подписано от екоминистъра Борислав Сандов, излъчен от формацията на "Продължаваме Промяната", и прекратено в средата на миналата година. В неделя той сподели в предаването "На фокус" , че споразумението е било за идеен обмен, без държавни функции или финансови ангажименти.

