Случаят „Петрохан“ отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и „Възраждане“ поискаха изслушване на вътрешното министерство и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата.

Такова искане дойде и от АПС и „Величие“. Сред въпросите, на които все още няма отговор, са кога е регистрирана неправителствената организация на Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ.

“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Редактор: Мария Барабашка