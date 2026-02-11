Президентът на САЩ Доналд Тръмп приема по-късно днес израелския премиер Бенямин Нетаняху, който трябва да го убеди да упражни максимален натиск върху Иран, отбелязва "Франс прес".

Това е седмата среща между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт в Белия дом. Преди нея американският лидер умножи предупрежденията и заплахите към Техеран и неговите ядрени амбиции.

Тръмп и Нетаняху обсъдиха потенциално споразумение за ядрената програма на Иран

По време на срещата с Тръмп се очаква Нетаняху да настоява пред него, че в преговорите между Иран и САЩ трябва да бъде включен и въпросът за иранските балистични ракети и забрана за Техеран да подкрепя въоръжени групировки, действащи в региона. Въпросът за ракетите е червена линия за Израел, който се намира на около 2000 километра от Иран. Нетаняху от години твърди, че само военните действия могат да решат веднъж завинаги иранския ядрен въпрос. САЩ помогнаха на Израел в 12-дневната му кампания за нанасяне на удари по стратегически ирански обекти, сред които и ядрени.

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

От Австралия, където е на визита, израелският президент Ицхак Херцог изрази надежда, че срещата между Тръмп и Нетаняху ще допринесе за борбата срещу "Империята на злото", която според него представлява Иран.

Вчера във Вашингтон Нетаняху се срещна с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те са обсъждали регионални въпроси и са обобщили изхода от първия цикъл от преговори между делегации на САЩ и на Иран.

Тръмп вече заяви, че предпочита с Иран да има сделка и то добра, така че "да няма ядрено оръжие и да няма ракети". Той каза, че би било глупаво, ако иранците откажат подобно предложение, но същевременно постави и под въпрос доверието в иранските власти, които, според него, са били много нечестни в миналото. Тръмп също така заяви, че обмисля да изпрати втори самолетоносач в региона на Иран. Техеран обаче иска да дискутира на преговори само ядрената си програма.

Първите преговори между САЩ и Иран бяха в Оман на 6 февруари.

Редактор: Цветина Петрова