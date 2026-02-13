Десет години чакане, стотици празни кадри и една-единствена нощ, в която всичко се подрежда. Така южноафриканският фотограф Вим ван ден Хеевер успява да улови рядка кафява хиена сред руините на призрачния град Колманскоп в Намибия - снимка, която му донесе престижната награда „Фотограф на дивата природа“ на Природонаучния музей в Лондон, пише CNN.

Кадърът, озаглавен „Посетител на призрачния град“, показва зловещия силует на хиената на фона на полуразрушена сграда, погълната от пясъците на пустинята Намиб. Журито определя снимката като „призрачна и хипнотизираща“, разказваща история за „загуба и устойчивост“.

Колманскоп някога е бил оживено миньорско селище след откриването на диаманти в началото на ХХ век. Имало е пекарна, месарница, поща. Днес сградите са изоставени, а дюните бавно ги превземат. Именно там, в тишината на пустинята, са намерили убежище няколко кафяви хиени – най-рядката от четирите вида хиени в света.

По данни на Международния съюз за защита на природата видът е застрашен, като в дивата природа са останали между 4000 и 10 000 екземпляра. Изоставените постройки им осигуряват защита от вятъра и подходящи места за леговища.

Идеята за снимката се ражда още при първото посещение на фотографа в Колманскоп преди десетилетие. Той си представя композицията - сградата вляво, хиената вдясно. Но животното минавало през района едва веднъж на шест седмици.

След многобройни неуспешни опити Ван ден Хеевер залага на фотокапан с разположени светкавици. Дори сантиметри разлика биха провалили кадъра. В решаващата вечер камерата се задействала три пъти. Първите два - напразно. При третия кадър обаче в обектива се появяват „обсидиановите очи“ на хиената.

„Веднага разбрах – това е снимката, която чаках 10 години“, разказва фотографът.

Ван ден Хеевер се надява снимката да промени общественото отношение към хиените - възприемани като коварни и зловещи.

„Те не са лоши. Те са невероятни животни и заслужават своето място под слънцето“, казва той.

Хеевер се отличава от над 60 000 участници в британския фотографски конкурс.

