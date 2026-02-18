Ролите на легендарния актьор, които оставиха огромни следи в киното

Последният консилиери на дон Корлеоне - Робърт Дювал - си отиде. Подполковник Бил Килгор, който обичаше миризмата на напалм сутрин. Един от последните великани на своето поколение почина на 95-годишна възраст, оставяйки след себе си филми, които превърнаха киното в изкуство. Героите на Дювал умееха да шепнат в ушите на силните, да крачат по бойното поле като истински богове на войната, да разказват истории, които вълнуват, които очертават контурите на истината и смисъла на живота, запълвайки ги с впечатляващо присъствие и огромна енергия. Дювал умееше с лекота да влезе в душата на своите сложни и незабравими герои, да им подари част от себе си и да ги превърне в символи на киното.

И макар че филмографията на Дювал е твърде богата, няколко негови роли оставиха незаличими следи в историята на седмото изкуство - следи, които носят безценни уроци, за да ги предадат на следващите поколения.

„Да убиеш присмехулник“ (1962)

Дювал дебютира в киното с ролята на Бу Радли в класиката от 1962 г. „Да убиеш присмехулник“. В лентата актьорът разкрива своите умения да бъде опасен и уязвим, митичен и с човешки черти. Филмът е на 25 място от Националния филмов регистър, в класацията за най-добър филм за всички времена и на 1-во място в класацията на Американския филмов институт (АФИ) за драма.

„Кръстникът“ (1972) и „Кръстникът II“ (1974)

Робърт Дювал играе ролята на верния консилиери на дон Вито Корлеоне - Том Хейгън, който е неотменима част от фамилията. Том на Дювал е уравновесен, категоричен и лоялен, хладнокръвен и в същото време носещ притаена човечност. Актьорът разкрива чертите на героя си с абослютно съвършенство. И двата филма са част от Националния филмов регистър на САЩ. Дювал получава и първата си номинация за "Оскар".

„Мрежа“ (1976)

Във филма "Мрежа" Дювал играе ролята на Франк Хакет - шеф на телевизионен канал. Лентата е част от Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ. Empire включва филма сред първите 100 в списъка си „500 най-велики филма за всички времена“.

„Апокалипсис сега“ (1979)

Макар ролята му в "Апокалипсис сега" да не е главна, Дювал успява да запечати в съзнанието на всеки зрител своя подполковник Бил Килгор - истински символ на американската армия по време на войната във Виетнам. А репликите му остават завинаги част от попкултурата. За този впечатляващ образ Дювал печели втората си номинация за "Оскар".

„Великият Сантини“ (1979)

Тук Дювал играе ролята на подполковник Уилбър „Бика“ Мийчъм - пилот на изтребител от морската пехота, който управлява домакинството си като команден пункт. Това изпълнение носи за актьора третата му номинация за „Оскар“ и потвърждава, че може да се справи с всеки един филм, благодарение на нестандартния си баланс между чар и заплаха.

"Нежно милосърдие" (1983 г.)

Дювал печели единствения си "Оскар" за ролята си на бивша кънтри звезда - Мак Следж, която бавно се опитва да възстанови живота си, след като потъва в забрава заради зависимостта си от алкохола. Във филма актьорът сам изпълнява песните на екрана.

кино

Снимка: Getty Images

През 90-те години Дювал участва в успешни холивудски филми като "Дни на грохот" (1990), "Феномен" (1996 г.) и др.

"Пропадане" (1993)

В "Пропадане" Дювал играе ролята на полицай в последния си ден преди пенсиониране - мъдрият и уморен сержант Мартин Прендергаст.

През 1994 г. играе във "Вестникът". 

„Апостолът“ (1997)

В този филм Дювал е сценарист, режисьор и актьор. Историята е за харизматичен, но противоречив проповедник, а ролята му носи нова номинация за "Оскар".

„Гражданско дело“ (1998)

За тази роля Дювал е удостоен с третата си номинация за „Оскар“.

През 2000 година играе в "Да изчезнеш за 60 секуди". През 2002 г. той се завръща към режисурата с „Убийствено танго“, където той играе наемен убиец, който, докато е на задача, се заинтересува от тангото. 

Дювал продължава плодотворната си актьорска кариера, появявайки се като Робърт Е. Лий в сагата за Гражданската война „Богове и генерали“ (2003) и като богат ексцентричен старец, който поема попечителството над младия си племенник в „Уморените лъвове“ (2003). Дювал печели награда „Еми“ за ролята си на фермер, който спасява пет млади китайски момичета, продадени за проституция в Дивия запад, в телевизионния минисериал „Прекъснатият път" (2006). Следват роли във филмите "Щастливецът", "Господари на нощта", "Четири Коледи", "Лудо сърце", "Джак Ричър" и други.

„Съдията“ (2014)

Робърт Дювал спечели седем номинации за „Оскар“ през своята знаменита кариера, последната от които за съдебната драма „Съдията“. Филмът е разказ за спомени, любов и възможност за изкупление. Джоузеф (Робърт Дювал) e безкомпромисен съдя, а синът му - Ханк (Робърт Дауни-мл.) играе ролята на още по-безпощаден и от баща си. Партньорството на двете кинолегенди е забележително и това превръща филма в истинска класика.

киноСнимка: Getty Images

По-късните филми на Дювал включват криминалната драма „Диви коне“ (2015), която е под негова режисура, както и трилърът "Вдовици" (2018). През 2021 г. той се появява в „12 могъщи сираци“ - футболна драма, базирана на истинска история от 30-те години на миналия век. Последните му филми са Hustle и "Бледосиньото око" - и двата излизат на екран през 2022 г.

кино

Снимка: Getty Images

Освен със забележителната си актьорска кариера Дювал е известен в своите среди с това, че обича да танцува танго и да играе футбол. Той сащо така е бил близък приятел с Джийн Хекман и Дъстин Хофман. 

И макар, че Робърт Дювал - един от последните големи на своето време, си отиде, наследството, което остави след себе си винаги ще носи огромен заряд и силни послания, написани с много мъдрост и любов, много всеотдайност и неповторим талант. 

