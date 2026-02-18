Последният консилиери на дон Корлеоне - Робърт Дювал - си отиде. Подполковник Бил Килгор, който обичаше миризмата на напалм сутрин. Един от последните великани на своето поколение почина на 95-годишна възраст, оставяйки след себе си филми, които превърнаха киното в изкуство. Героите на Дювал умееха да шепнат в ушите на силните, да крачат по бойното поле като истински богове на войната, да разказват истории, които вълнуват, които очертават контурите на истината и смисъла на живота, запълвайки ги с впечатляващо присъствие и огромна енергия. Дювал умееше с лекота да влезе в душата на своите сложни и незабравими герои, да им подари част от себе си и да ги превърне в символи на киното.

И макар че филмографията на Дювал е твърде богата, няколко негови роли оставиха незаличими следи в историята на седмото изкуство - следи, които носят безценни уроци, за да ги предадат на следващите поколения.

Почина легендарният актьор Робърт Дювал

„Да убиеш присмехулник“ (1962)

Дювал дебютира в киното с ролята на Бу Радли в класиката от 1962 г. „Да убиеш присмехулник“. В лентата актьорът разкрива своите умения да бъде опасен и уязвим, митичен и с човешки черти. Филмът е на 25 място от Националния филмов регистър, в класацията за най-добър филм за всички времена и на 1-во място в класацията на Американския филмов институт (АФИ) за драма.

Robert Duvall played Boo Radley in To Kill A Mockingbird in one of his first roles in 1962. Duvall’s place in the history of cinema can’t be understated- it just can’t. He’s been apart of some of the most important films in the history of this art form. We lost a giant today. RIP pic.twitter.com/w5lGNZVCy9 — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) February 16, 2026

„Кръстникът“ (1972) и „Кръстникът II“ (1974)

Робърт Дювал играе ролята на верния консилиери на дон Вито Корлеоне - Том Хейгън, който е неотменима част от фамилията. Том на Дювал е уравновесен, категоричен и лоялен, хладнокръвен и в същото време носещ притаена човечност. Актьорът разкрива чертите на героя си с абослютно съвършенство. И двата филма са част от Националния филмов регистър на САЩ. Дювал получава и първата си номинация за "Оскар".

The ending of The Godfather Part II is a piece of cinema history. Consider all the legendary actors in this scene- consider those who have left us, including now Robert Duvall. I know it’s cliche to call The Godfather the best film ever made, but it’s honestly true. RIP Bobby. pic.twitter.com/g8wzLbp7ho — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) February 17, 2026

„Мрежа“ (1976)

Във филма "Мрежа" Дювал играе ролята на Франк Хакет - шеф на телевизионен канал. Лентата е част от Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ. Empire включва филма сред първите 100 в списъка си „500 най-велики филма за всички времена“.

„Апокалипсис сега“ (1979)

Макар ролята му в "Апокалипсис сега" да не е главна, Дювал успява да запечати в съзнанието на всеки зрител своя подполковник Бил Килгор - истински символ на американската армия по време на войната във Виетнам. А репликите му остават завинаги част от попкултурата. За този впечатляващ образ Дювал печели втората си номинация за "Оскар".

Robert Duvall had under 20 minutes of screen time in Apocalypse Now (1979) and still earned a Golden Globe win and an Oscar nomination, delivered one of cinema’s most iconic lines, and completely owned the “Ride of the Valkyries” sequence. What a legend. pic.twitter.com/aw1wsKvo7f — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 16, 2026

„Великият Сантини“ (1979)

Тук Дювал играе ролята на подполковник Уилбър „Бика“ Мийчъм - пилот на изтребител от морската пехота, който управлява домакинството си като команден пункт. Това изпълнение носи за актьора третата му номинация за „Оскар“ и потвърждава, че може да се справи с всеки един филм, благодарение на нестандартния си баланс между чар и заплаха.

"Нежно милосърдие" (1983 г.)

Дювал печели единствения си "Оскар" за ролята си на бивша кънтри звезда - Мак Следж, която бавно се опитва да възстанови живота си, след като потъва в забрава заради зависимостта си от алкохола. Във филма актьорът сам изпълнява песните на екрана.

Снимка: Getty Images

През 90-те години Дювал участва в успешни холивудски филми като "Дни на грохот" (1990), "Феномен" (1996 г.) и др.

"Пропадане" (1993)

В "Пропадане" Дювал играе ролята на полицай в последния си ден преди пенсиониране - мъдрият и уморен сержант Мартин Прендергаст.

През 1994 г. играе във "Вестникът".

„Апостолът“ (1997)

В този филм Дювал е сценарист, режисьор и актьор. Историята е за харизматичен, но противоречив проповедник, а ролята му носи нова номинация за "Оскар".

„Гражданско дело“ (1998)

За тази роля Дювал е удостоен с третата си номинация за „Оскар“.

През 2000 година играе в "Да изчезнеш за 60 секуди". През 2002 г. той се завръща към режисурата с „Убийствено танго“, където той играе наемен убиец, който, докато е на задача, се заинтересува от тангото.

Дювал продължава плодотворната си актьорска кариера, появявайки се като Робърт Е. Лий в сагата за Гражданската война „Богове и генерали“ (2003) и като богат ексцентричен старец, който поема попечителството над младия си племенник в „Уморените лъвове“ (2003). Дювал печели награда „Еми“ за ролята си на фермер, който спасява пет млади китайски момичета, продадени за проституция в Дивия запад, в телевизионния минисериал „Прекъснатият път" (2006). Следват роли във филмите "Щастливецът", "Господари на нощта", "Четири Коледи", "Лудо сърце", "Джак Ричър" и други.

„Съдията“ (2014)

Робърт Дювал спечели седем номинации за „Оскар“ през своята знаменита кариера, последната от които за съдебната драма „Съдията“. Филмът е разказ за спомени, любов и възможност за изкупление. Джоузеф (Робърт Дювал) e безкомпромисен съдя, а синът му - Ханк (Робърт Дауни-мл.) играе ролята на още по-безпощаден и от баща си. Партньорството на двете кинолегенди е забележително и това превръща филма в истинска класика.

Снимка: Getty Images

По-късните филми на Дювал включват криминалната драма „Диви коне“ (2015), която е под негова режисура, както и трилърът "Вдовици" (2018). През 2021 г. той се появява в „12 могъщи сираци“ - футболна драма, базирана на истинска история от 30-те години на миналия век. Последните му филми са Hustle и "Бледосиньото око" - и двата излизат на екран през 2022 г.

Снимка: Getty Images

Освен със забележителната си актьорска кариера Дювал е известен в своите среди с това, че обича да танцува танго и да играе футбол. Той сащо така е бил близък приятел с Джийн Хекман и Дъстин Хофман.

И макар, че Робърт Дювал - един от последните големи на своето време, си отиде, наследството, което остави след себе си винаги ще носи огромен заряд и силни послания, написани с много мъдрост и любов, много всеотдайност и неповторим талант.