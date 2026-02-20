Албанската полиция използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне нов антиправителствен протест срещу корупцията, организиран от опозицията. Тя е оглавена от Сали Бериша. Демонстранти хвърляха фойерверки и самоделни коктейли „Молотов“ по сградата на правителството в Тирана.

Хиляди привърженици на Демократическата партия на бившия премиер се събраха пред Министерския съвет с искане за оставката на министър-председателя Еди Рама.

Ранени протестиращи и полицаи при сблъсъци в Тирана (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Ще спасим Албания от Еди Рама, който хвърли страната в бедност и корупция. Той е политически труп“, заяви 81-годишният Бериша. Речта му обаче беше прекъсната, след като част от протестиращите започнаха да хвърлят пиротехника.

Полицията се намеси, за да изтласка тълпата, след което Бериша поведе демонстрантите към парламента, където те отново бяха посрещнати от органите на реда.

Политическият живот в Албания често е белязан от остри конфликти между левицата и десницата, които взаимно се обвиняват в корупция и връзки с организираната престъпност. Напрежението се засили през ноември, когато вицепремиерът Белинда Балуку, близка до Рама, беше отстранена заради разследване за корупция, свързано с обществени поръчки за инфраструктурни проекти. Тя отхвърля обвиненията.

Няколко бивши министри от правителствата на Рама също са обект на разследвания, а и самият Бериша в миналото беше обвиняван в неправомерно възлагане на обществени поръчки, което той отрича.

