Снимка: АП/БТА, Видео: Reuters
Демонстранти хвърляха коктейли „Молотов“, а органите на реда отвърнаха със сълзотворен газ
Най-малко осем полицейски служители бяха ранени във вторник вечерта в центъра на Тирана при масов протест на албанската опозиция срещу правителството на премиера Еди Рама, при който демонстранти хвърляха коктейли „Молотов“, сигнални ракети и други предмети по силите на реда.
В отговор полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството.
Един от служителите на реда е с нараняване в областта на прасеца. Всички осем са получили изгаряния и телесни увреждания вследствие на хвърлените предмети.
Снимка: АП/БТА
Полицията съобщи още, че 16 протестиращи са получили медицинска помощ за изгаряния и други травми, а 13 души са били задържани. В охраната на обществения ред са участвали над 1300 полицаи.
Сблъсъци и арести на митинг в Тирана
Снимка: АП/БТА
Лидерът на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша определи демонстрацията като мирна, но впоследствие ситуацията бързо ескалира в насилие. Протестът беше насочен срещу кабинета на Еди Рама и отказа му да освободи вицепремиера и министър на енергетиката и инфраструктурата Белинда Балуку.
🚨 Molotov attack targets Prime Ministry building during anti-government protests in Albania’s capital Tirana— Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026
◾️ Thousands gather after call by main opposition Democratic Party, accusing government of corruption and demanding resignation of Prime Minister Edi Rama
◾️ Protesters… pic.twitter.com/vdbSCXAFeW
Антикорупционната прокуратура я обвинява във вмешателство в обществени поръчки с цел облагодетелстване на определени компании и настоява парламентът да свали имунитета ѝ - стъпка, която може да бъде предприета единствено с парламентарно гласуване. Мнозинството отказва да разгледа казуса.
Снимка: АП/БТА
Това е третият мащабен протест през последните месеци с искане за оставка на правителството. И предишни демонстрации завършиха със сблъсъци.
Снимка: АП/БТАРедактор: Цветина Петкова
