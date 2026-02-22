Португалският остров Мадейра, често наричан Европейския Хавай, е обявен за най-популярната туристическа дестинация в света през 2026 г.

Според последните награди Travelers' Choice Awards на американски туристически портал, този португалски остров в Атлантическия океан, западно от Средиземно море, се гордее с великолепни пейзажи, градини, цветя и възхитителен тропически климат.

Авторите на селекцията акцентират върху многобройните плажове, разпръснати по крайбрежието на Мадейра. Сред най-известните е Калиета, един от най-добрите курорти на Мадейра. Този плаж се отличава със златист пясък, кристално чиста вода и яхтено пристанище. Плажът е идеален и за различни водни спортове, като каране на кану и уиндсърф.

Освен това, Лидо, популярна курортна зона в главния град на острова Фуншал , разполага с големи и малки открити басейни със солена вода, които също имат директен достъп до морето. Междувременно, за любителите на голфа, остров Мадейра предлага няколко игрища от световна класа, включително едно във Фуншал.

Ето и 10-те най-популярни туристически дестинации в света на през 2026 г. Класацията е съставена въз основа на хиляди отзиви от потребители на туристическия портал.

► Мадейра, Португалия

► Тбилиси, Грузия

► Чикаго, САЩ

► Куи Нхон, Виетнам

► Пуерто Ескондидо, Мексико

► Милано, Италия

► Глазгоу, Великобритания

► Абу Даби, ОАЕ

► Ресифе, Бразилия

►Сан Карлос де Барилоче, Аржентина.

Редактор: Дарина Методиева