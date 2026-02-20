Заведение в Ливиньо, разположено само на няколко метра от ски пистите, сервира капучино с олимпийски мотиви. За много туристи тези малки жестове правят големите събития още по-незабравими.

Върху кафето е отпечатано логото на Милано-Кортина 2026 или изображения на олимпийските талисмани. Идеята е на собственика на кафенето. Според него Олимпиадата е време, в което Италия трябва да покаже най-доброто от себе си. Затова решава да поднесе нещо, което носи настроение и енергия в студените дни край пистите.

„Олимпийските игри са момент, в който всички трябва да бъдат заедно, и момент, в който Италия иска да покаже най-доброто от себе си”, казва Тео Конфортола.

Машина отпечатва изображенията върху пяната. За някои посетители това е неочаквана изненада, а други ходят там специално за нея.

В заведението често се отбиват и олимпийските състезатели. Собственикът разказва, че канадката Меган Олдам, която спечели злато в дисциплината Биг Еър, е посетила кафенето и той дори е успял да отпечата нейна снимка със златния медал върху напитката.

Освен грандиозните състезания, медали, хората и атмосферата, посетителите споделят, че именно такива малки жестове оставят невероятни спомени след края на Игрите.

„Дойдох просто да изпия едно кафе, а се оказах много приятно изненадан. Не очаквах това. Не съм виждал никой да прави нещо подобно досега. Беше наистина страхотно”, казва Райън.

