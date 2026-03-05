Русия и Украйна ще освободят по 500 военнопленници на 5 и 6 март. Това съобщи главният руски преговарящ Владимир Медински. Министерството на отбраната обяви, че първите 200 души от всяка страна вече са били разменени.

В пост в Telegram Медински уточни, че това е част от договореностите, постигнати по време на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Женева.

Руското военно министерство посочи, че Обединените арабски емирства и САЩ са съдействали като посредници при размяната на 200 пленени руски войници срещу 200 украински военнослужещи. Ведомството допълни, че освободените руски военни се намират в Беларус - близък съюзник на Москва и съсед на Украйна, предаде АФП.

От началото на войната Москва и Киев са провели няколко размени на пленници, което остава една от малкото области на сътрудничество между воюващите страни. Тези размени са сред малкото осезаеми резултати от преговорите, насърчавани и посредничени от Вашингтон в опит да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.

Преговорният процес изглежда в застой заради липсата на напредък и избухването на войната в Близкия изток. Киев по-рано съобщи, че е имало предварителен план разговорите да се проведат тази седмица в Абу Даби - едно от местата, които бяха атакувани с ирански ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски предложи следващата среща вместо това да се състои в Швейцария или Турция - държави, които вече са били домакини на предишни кръгове от преговорите.

Редактор: Дарина Методиева