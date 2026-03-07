Прегледите при специалист - на какво имаме право като пациенти? Темата коментира главният експерт в Дирекцията „Методология на медицинските и денталните дейности” към НЗОК Цветанка Георгиева в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Направленията за медицински специалист се издават електронно и след преглед при общопрактикуващия лекар. Валидността е в рамките на 30 календарни дни от датата на издаването. Направлението може да се използва на територията на цялата страна.

Може ли да бъдат издадени повече от едно направления в един и същи ден от личен лекар? Отговорът е да, но трябва да се има предвид, че лекарят има лимит за тримесечие.

Може ли в рамките на един месец да получим второ направление за един и същи специалист? Отговорът е да, но при много особени случаи.

По отношение на направления за високоспециализирани изследвания - личният лекар може да издава такива, но само за определени – например мамография, хормони, някои туморни маркери и др. Не може да издаде за ЯМР и скенер. Може да издаде направление за високоспециализирано изследване по искане на ТЕЛК и НЕЛК.

Лекар специалист може да изпрати пациент за лечение в болница, като това се мотивира в амбулаторния лист.

Ако се нуждаете се от консултация с лекар по конкретно заболяване, как можете да я осъществите? Ето стъпките:

♦ 1. Посетете личния си лекар.

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той Ви изпраща с направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

♦ Ако пациентът е дете: издаването на медицинско направление от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за дете, става по негова преценка, съобразно необходимостта и състоянието на детето.

Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и физиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро състояние.

♦ При лица над 18-години: Общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност” за високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), в случаите на:

- писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;

за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH", „Туморен маркер PSA – общ и свободен“ и „Изследване на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“;

Личният лекар може да издаде направление както за специализирани, така и за други високоспециализирани изследвания, но при определени условия. Например, едно изследване може да е включено в един пакет като специализирано а в друг пакет да фигурира като високоспециализирано. В този случай, ОПЛ може да назначи даденото изследване директно, което е в интерес на пациента и според медицинската необходимост

Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) съгласно приложения към Националния рамков договор.

1. Отидете с направлението при лекаря специалист

Лекарят специалист извършва преглед и, ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Лекарят специалист може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

2. Какви документи е необходимо да носите за прегледа?

НЗОК няма изисквания при посещение при специалист да се носят документи на хартиен носител.

3. Ако е необходимо, да направите медико-диагностични изследвания

Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Изследването може да се извърши в лечебно заведение на територията на цялата страна.

Изключение се допуска за медицинско направление за медико-диагностични дейности" (бланка МЗ-НЗОК № 4) за назначаване на ВСМДИ "Мамография на двете млечни жлези" и "Ехография на млечна жлеза" от пакет "Образна диагностика" по повод профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години, което може да бъде валидно за срок не по-дълъг от 60 календарни дни от издаването му.

4. Горещи въпроси

♦ На колко направления за един специалист имаме право на година?

Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година. Направленията се издават по преценка на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Лекарят специалист извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът извършил първичния преглед преценява броя на необходимите вторични прегледи.

По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.

♦ Може ли eдновременно да се издадат няколко направления за различни специалисти?

Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.

♦ Може ли лекар-специалист да издаде направление за друг специалист?

Лекарите специалисти също могат да издават направления за консултация с друг специалист.

♦ Може ли специалист да ни изпрати в болница? Може ли той да издаде документи за прием?

Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да насочи ЗОЛ за хоспитализация в болнично лечебно заведение с „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури (бланка МЗ-НЗОК № 7).

♦ Възможно ли е в периода на направлението за хоспитализация, да се издаде направление за консултация със специалист от извънболнична медицинска помощ?

Да, лекарят преценява дали са необходими консултации в извънболничната медицинска помощ и какви. В тези случаи за извършване на прегледи ЗОЛ не следва да е хоспитализиран.

♦ Може ли лекар специалист да ни издаде болничен? За какъв период?

При временна нетрудоспособност, лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.

♦ Заплаща ли се прегледът при него?

Здравноосигуреното лице (ЗОЛ ) не заплаща за извършения преглед, ако има издадено „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3). ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение, определено с Постановление на Министерски съвет, която към настоящия момент е в размер на 1.48 евро/2.90 лева.

♦ Ако се налага да се направи ЯМР(ядрено-магнитен резонанс), кой ни изпраща на това изследване?

ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от лекар специалист в ИМП, в случай, че е необходимо да бъде диагностицирано заболяване или за проследяване на вече установено заболяване. ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение. В случаите, когато за по-добър резултат е необходимо да бъде използвано контрастно вещество, ЗОЛ следва да заплати/закупи контрастното вещество.

♦ Как избираме къде да ни направят ЯМР?

Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК могат да бъдат намерени всички лечебни заведения на територията на страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.

♦ Кой разчита резултатите от тази диагностика?

Лекар със специалност „Образна диагностика“ разчита резултатите резултатите от ЯМР, които се предоставят от лечебното заведение на ЗОЛ след извършване на изследването.

♦ Кой ни издава направление, кой ни разчита резултатите за рентгенова графия и скопия (рентген) и/или компютърна томография (скенер)?

В зависимост от това дали изследването е специализирано или високоспециализирано (според изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването, високоспециализираните изследвания се извършват от специалисти с по-висока квалификация и чрез различна специализирана апаратура), направление може да издаде лекар специалист, а в определени случаи и от личния лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от лекаря специалист „Образна диагностика“.

