С избора на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, перспективите за прекравяване на военния конфликт в Близкия изток са доста слаби. Това заяви в ефира на "Здравей, България" Ангел Орбецов - иранист, дипломат и преподавател.

"Моджтаба Хаменей е радикален консервативен духовник, който според много анализатори нямаше необходимия религиозен сан, за да заеме този пост. Със своите възгледи ще допринесе за придобиване на доста продължителен характер на военните действия", коментира Орбецов.

"Всички синове на Хаменей участваха в този набор от кандидати, които биха могли да наследят баща си. Моджтаба беше най-влиятен в гвардията, през последното десетилетие изгради много силна финансова и силова структура, която му дава предимство в избора. Именно заради неговия избор вероятно ще има още по-малко причини за спиране на конфликта", заяви Руслан Трад, журналист и анализатор към Атлантическия съвет на САЩ.

Той коментира и блокадата на Ормузкия проток. По думите му Китай също губи от намаляването на движението на танкери по ключовия проток. "Китай застана твърдо зад това Ормузкия проток да не бъде затварян. Вече има случаи на десетина кораба, които са изпращали сигнали, имитирайки, че са китайски, за да не бъдат атакувани от американците или иранската гвардия", посочи анализаторът.

"През Ормузкия проход преминават 20 процента от световното потребление на нефт", коментира Вaлентин Кънев, председател на Балканската и Черноморската петролна и газова асоциация. "Страните имат голям запас от нефт и тази част, която идва от Персийския залив те със сигурност ще заместват със своите запаси", посочи още той.

Изборът на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран е сигнал, че напрежението в Близкия изток може да се задълбочи и конфликтът няма да приключи скоро. Това коментираха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Пламен Димитров изборът на Хаменей показва, че иранското ръководство няма намерение да отстъпва. По думите му за президента на САЩ Доналд Тръмп единственият възможен край на конфликта би бил капитулация на Иран. „Това обаче е лидер, който определено няма да капитулира. Ударите само втърдяват позициите на режима и не водят до неговото разклащане“, подчерта Димитров.

Той допълни, че към момента няма риск военните действия да се пренесат към европейски държави, включително България. По думите му е малко вероятно и европейски страни да се включат пряко във военния конфликт в Близкия изток.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев също смята, че напрежението в региона ще продължи. Според него Иран е бил подготвен за подобен сценарий и предварително е разпръснал военното си командване на различни места в страната. Като пример той посочи, че иранският президент е поднесъл извинения на съседни държави за ударите по тяхна територия и е заявил, че те ще бъдат прекратени, но на практика подобни атаки продължават.

„Продължаваме да виждаме ескалация в определени точки. Един месец е кратък срок за подобен конфликт и според мен военните действия ще продължат по-дълго“, коментира Керемедчиев.

