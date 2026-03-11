Иран предприе тази нощ нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Персийския залив. Техеран определи обстрела като най-масираната вълна от атаки от началото на войната.

Израел обяви, че е отразил две ирански ракетни атаки. Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са прехванали над различни части на кралството седем балистични ракети и седем дрона. Четири безпилотни летателни апарата са били прехванати в Кувейт. Въздушна тревога имаше и в Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на САЩ.

1/2 от иранските балистични ракети са били пълни със забранени за ползване касетъчни бомби

От своя страна израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение „Хизбула”.

Редактор: Мария Барабашка