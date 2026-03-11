-
Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток
1/2 от иранските балистични ракети са били пълни със забранени за ползване касетъчни бомби
Доц. Искрен Иванов: Целта на операцията срещу Иран е ликвидиране на ядрената програма
„Челюсти”: Какви са рисковете за България и ЕС от войната в Близкия изток?
Евакуират 170 души със специален полет от Рияд за София
Пентагонът: Днес ще бъде най-интензивният ден на американските удари срещу Иран
Саудитска Арабия и Кувейт прехванаха ирански цели
Иран предприе тази нощ нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Персийския залив. Техеран определи обстрела като най-масираната вълна от атаки от началото на войната.
Израел обяви, че е отразил две ирански ракетни атаки. Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са прехванали над различни части на кралството седем балистични ракети и седем дрона. Четири безпилотни летателни апарата са били прехванати в Кувейт. Въздушна тревога имаше и в Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на САЩ.
От своя страна израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение „Хизбула”.
