Три политически партии в Тайван постигнаха споразумение да упълномощят правителството да подпише предварително договори със Съединените щати за четири оръжейни пакета. Решението цели да предотврати риска островът да изгуби приоритета си за американски оръжейни доставки, ако пропусне крайния срок за подписване на договорите, съобщи “Ройтерс”, цитирана от БТА.

Споразумението беше постигнато след предупреждения от тайванското министерство на отбраната, че продължителните парламентарни дебати могат да забавят процедурите и да изместят Тайван назад в списъка на страните, за които САЩ произвеждат и доставят въоръжение. Островът разчита на американската подкрепа за укрепване на отбраната си на фона на нарастващото напрежение с Китай, който смята Тайван за своя територия.

Правителството на президента Уилям Лай по-рано поиска парламентът да одобри допълнителни 40 милиарда долара за разходи за отбрана. Опозиционните партии обаче заявиха, че предложенията не са достатъчно ясни и отказаха да ги подкрепят, въпреки че принципно подкрепят засилването на отбранителните способности на страната.

Представители на управляващите и опозицията в парламентарната комисия по външни работи и отбрана се договориха правителството да подпише оръжейните споразумения предварително, дори ако парламентът не приключи навреме с прегледа на разходите.

Тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку заяви, че срокът за подписване на документите за системите HIMARS изтича на 26 март, а крайният срок за останалите оръжейни сделки е тази неделя. Сделките са част от по-широк пакет за около 11 милиарда долара, обявен от Вашингтон.

Темата за военните разходи на Тайван привлече вниманието и в САЩ. Миналия месец двупартийна група от 37 американски законодатели предупреди тайванските депутати, че забавянето на оръжейните планове може да навреди на сътрудничеството в сферата на сигурността. Администрацията на Доналд Тръмп също настоява съюзниците на Вашингтон да увеличат разходите си за отбрана – позиция, която президентът Лай подкрепя.

Редактор: Ралица Атанасова