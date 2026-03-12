Два евакуационни полета, реализирани от Европейската комисия, кацнаха тази сутрин във Варшава, връщайки безопасно у дома 303-ма европейски граждани, намиращи се в Кувейт, Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства. Полетите бяха организирани по искане на полските власти в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС.

От началото на кризата в региона над 8 000 европейски граждани са се прибрали в 16 държави членки, включително България, благодарение на мобилизацията на ЕС. В допълнение към собствените полети на Комисията, са извършени над 70 полета чрез Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който може самостоятелно да чартира самолети при нужда.

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

Общо 23 държави са поискали помощ от ЕС за евакуация на своите граждани, а през следващите дни се планират още полети, включително със самолети на rescEU. Комисарят по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб заяви: „Това е европейска солидарност в пълна степен. Ще продължим да защитаваме нашите граждани, където и да се намират и ще помагаме, когато предизвикателствата са твърде големи за отделните държави“.

Редактор: Ралица Атанасова