Съпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от "Ройтерс". В официалните съобщения се посочва, че първоначалните данни за нейната смърт не отговарят на истината.

По време на въздушните удари на 28 февруари, при които бе убит Али Хаменей в първия ден на войната, бе съобщено, че дъщеря му, зет му и внучка му също са загинали.

Съпругата на Хаменей е починала

При същата атака пострада и неговият син Моджтаба Хаменей. Впоследствие той бе избран за наследник на баща си и пое поста на върховен лидер на страната.

Редактор: Мария Барабашка