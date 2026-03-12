Снимка: БТА/АП
Първоначалните съобщения за нейната смърт се оказаха неверни
Съпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от "Ройтерс". В официалните съобщения се посочва, че първоначалните данни за нейната смърт не отговарят на истината.
По време на въздушните удари на 28 февруари, при които бе убит Али Хаменей в първия ден на войната, бе съобщено, че дъщеря му, зет му и внучка му също са загинали.
Съпругата на Хаменей е починала
При същата атака пострада и неговият син Моджтаба Хаменей. Впоследствие той бе избран за наследник на баща си и пое поста на върховен лидер на страната.
Редактор: Мария Барабашка
