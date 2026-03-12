Неидентифициран стрелец бе убит след престрелка със служители по сигурността при нападение срещу синагога в района на Детройт, щата Мичиган. Първоначално властите реагираха на сигнали за въоръжен мъж в комплекса „Темпъл Израел”, от чийто покрив излизаше гъст дим, предаде „Асошиейтед прес”.

Местна медия съобщи, че камион се е блъснал в синагогата „Темпъл Израел” в град Уест Блумфийлд, щата Мичиган. Кадри от мястото на инцидента показват десетки полицейски превозни средства, обградили храма.

Стрелба в университет във Вирджиния: Нападателят е мъртъв, двама са ранени

Шерифската служба на окръг Оукланд съобщи, че властите претърсват сградата. Десетина родители се втурнаха да вземат децата си от центъра за ранно детско образование вътре в комплекса, след като получиха разрешение от полицията.

„Темпъл Израел” е най-голямата реформистка синагога в страната с 12 000 членове според официалния ѝ уебсайт. Тя разполага с образователен център и предлага различни програми за семейства и възрастни.

Еврейската федерация на Детройт посъветва всички еврейски организации в района „да въведат режим на блокиране – никой да не влиза или излиза от сградите им”.

При престрелката няма данни за други пострадали граждани. Полицията потвърди, че нападателят е загинал след атаката.

„Поне един човек е дошъл до синагогата”, заяви шерифът на окръг Оукланд Майкъл Бушар пред журналисти. „Охраната го е забелязала и е влязла в престрелка с него”. Бушар добави, че се проверява дали стрелецът е действал сам.

Губернаторът на Мичиган Гретчен Уитмър осъди нападението: „Това е сърцераздирателно. Еврейската общност в Мичиган трябва да може да живее и да практикува вярата си в мир. Антисемитизмът и насилието нямат място в Мичиган”.

Шерифът поясни, че силите на реда са били в повишена готовност от близо две седмици заради напрежението в Близкия изток. „От две седмици говорим за риска това да се случи. Така че не липсваше подготовка. Всички еврейски обекти в района ще бъдат под засилено полицейско присъствие, докато изясним ситуацията”, подчерта той.

От Еврейската федерация на Детройт призоваха членовете на общността да избягват района, докато еврейските институции остават в режим на предпазна блокада.

Редактор: Мария Барабашка