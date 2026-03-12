Експертите отдавна предупреждават за физическите рискове от алкохола, но ново изследване показва, че дори мисленето за определени напитки може да влияе върху нагласите на хората, особено сред младите. Проучването установява, че различните видове алкохол се свързват с конкретни социални нагласи.

Изследователите са провели четири проучвания с общо 429 участници, които оценявали какви качества свързват с различни напитки. Резултатите показват ясни модели: текилата се асоциира с парти и забавление, уискито – със сила и мъжественост, а виното – с елегантност и изтънченост. Участниците били помолени да мислят за тези напитки, без да ги консумират, което позволило на учените да изследват културните и социални асоциации, а не физиологичния ефект на алкохола.

Да се напиеш от парче пица: Рядък синдром кара тялото да произвежда алкохол

Според авторите това показва, че алкохолът може да действа като „символичен сигнал“, тъй като нагласите към различните напитки се формират чрез културата и опита. Изследването подчертава, че подобни научени асоциации могат да влияят върху поведението, социалните очаквания и избора на хората. По-доброто им разбиране може да помогне на кампаниите за обществено здраве да насърчават по-умерена и отговорна консумация на алкохол.

Редактор: Дарина Методиева