Около 47 000 американски граждани са се върнали в САЩ от началото на войната срещу Иран, съобщи висш представител на Държавния департамент, цитиран от „Франс прес”.

Държавният департамент е осигурил за целта близо 50 чартърни полета. Ведомството беше критикувано за видимата липса на планиране след предприетите на 28 февруари американски и израелски военни операции, което го принуди да удвои усилията си за справяне със ситуацията.

Според Департамента е оказана пряка помощ за завръщането на гражданите благодарение на специално създадено звено, поело грижата за транспорта на 32 000 души с чартърни или редовни полети. Висшият служител подчерта, че предлагането на свободни места е надхвърлило търсенето, тъй като повечето американци са предпочели да отпътуват от Близкия изток с редовни граждански линии. „Предложихме опции за отпътуване на почти всички американци в района, които ни потърсиха за помощ”, допълни той.

Американските граждани са имали възможност да пътуват безплатно с организираните от Вашингтон чартърни полети, финансирани чрез фонд за извънредни ситуации.

Администрацията на Тръмп посъветва американците да напуснат бързо Близкия изток след началото на ударите, но беше разкритикувана, че първоначално не е осигурила на гражданите необходимите средства за своевременна евакуация.

Редактор: Мария Барабашка