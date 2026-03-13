Пакистански въздушни удари поразиха в петък Кабул и няколко афганистански провинции, като в столицата загинаха четирима души, а други 15 бяха ранени, съобщават афганистанските власти. Пакистански служител по сигурността потвърди ударите, уточнявайки, че те са насочени срещу талибанската групировка ТТП.

Освен Кабул, засегнати са и провинциите Кандахар, Пактия и Пактика - последните две граничат с Пакистан. Исламабад твърди, че операциите са насочени срещу въоръжени групи, отговорни за атаки на пакистанска територия, и подчертава, че цивилни не са били убивани. Талибанското правителство отрича афганистанска територия да се използва за военни действия.

Пакистан обяви официално, че е атакувал афганистанската столица Кабул и Кандахар

Мисията на ООН в Афганистан съобщава, че между 26 февруари и 5 март пакистански военни операции са убили 56 афганистански цивилни, включително 24 деца, а около 115 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Афганистански и пакистански сили са се сблъсквали многократно на границата през последните седмици, което е затруднило търговията и е предизвикало нови вълни на разселване.

Редактор: Цветина Петкова