Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде "Анадолската агенция".

Медията припомня, че от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Техеран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Редактор: Станимира Шикова