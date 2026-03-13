Сирени за въздушна тревога са прозвучали в петък сутринта във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде "Анадолската агенция".

Медията припомня, че от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към южната ни съседка. Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Техеран не е изпращал ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Редактор: Станимира Шикова