Има сериозно изоставане при изграждането на базите за медицинските хеликоптери, предупреди служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

Системата за спешна медицинска помощ по въздух у нас е изправена пред сериозни предизвикателства заради забавяне в изграждането на необходимата инфраструктура, допълни той на пресконференция, посветена на напредъка по проекта за медицинските хеликоптери.

По думите му инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост включва два основни компонента – доставка на общо осем медицински хеликоптера и изграждане на шест постоянни оперативни бази, които трябва да осигурят логистиката и организацията на системата за въздушна спешна помощ. Целта е създаването на ефективна национална система, която да осигурява бърз достъп до медицинска помощ при спешни случаи.

Здравният министър предупреди, че забавянето при изграждането на базите създава риск цялата инвестиция да бъде компрометирана. Ако проектът не бъде реализиран в срок, съществува опасност страната да загуби европейско финансиране - 6,3 млн. евро за базите и над 80 млн. евро за хеликоптерите. Ето защо се преминава в режим на спешни мерки, обсъдени с финансовия министър - а именно средствата, предвидени по ПВУ за базите, да бъдат извадени от него, така че страната да не загуби цялото финансиране. Така държавата ще поеме тяхното финансиране и няма да се налага да изплаща 80 млн.

Министърът уточни, че към момента част от хеликоптерите вече са доставени. Един е осигурен по оперативна програма „Региони в растеж“, четири са доставени по Плана за възстановяване и устойчивост, а още три се очаква да пристигнат до юни 2026 г. Машините са разпределени между София, Сливен, Долна Митрополия и Балчик.

Въпреки напредъка при доставката на хеликоптерите, сериозен проблем остава изграждането на базите, които трябва да осигурят тяхното домуване и оперативна готовност. Околийски подчерта, че именно там има значително изоставане. Част от процедурите все още са на етап административна подготовка, за някои от базите няма издадени разрешения за строеж, а на едно място дори не е осигурен терен.

Министърът отбеляза, че две години след старта на инвестицията реалното строителство на постоянните бази все още не е започнало. Това поставя под въпрос възможността те да бъдат завършени в рамките на предвидените срокове.

По думите му етапът на подготовка е различен за отделните бази. В Сливен има издадено разрешение за строеж, докато за базата в монтаското село Габровница има само виза за проектиране. Подобна е ситуацията и за базата в Руховци. За Долна Митрополия предстои издаване на разрешение за строеж, а за Пловдив има също виза за проектиране. Главната база в София трябва да бъде изградена върху имот на „Гранична полиция“, като процедурата по предоставянето на терена все още не е приключила.

Околийски представи и снимки на част от терените, предвидени за базите, като посочи, че на някои места инфраструктурата е силно компрометирана. Той даде пример с пътя към базата в Габровница, който е в лошо състояние, което поражда съмнения дали достъпът и логистиката ще могат да функционират нормално.

Според здравния министър това поражда и редица практически въпроси - как ще се осигури транспортът на персонала, как ще бъдат мотивирани медицинските екипи да работят на тези места и как ще бъде организирано ежедневното функциониране на базите.

Околийски подчерта, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда и всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.

„По отношение на самите хеликоптери ситуацията е оптимистична – те са налични или предстои да бъдат доставени. Но при базите положението е притеснително и това създава реален риск за целия проект“, заяви Околийски.