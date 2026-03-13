Франция върна на Кот д’Ивоар свещен барабан, отнет по време на колониалния период преди повече от век, пише БТА. Това е първият подобен случай, при който Париж репатрира културен артефакт на западноафриканската държава, като част от по-широките усилия на френското правителство през последното десетилетие да връща културни ценности на африканските народи.

Артефактът, известен като „Джиджи Айокве“, представлява масивен издълбан дървен барабан, използван в миналото за комуникация между селата в района на Абиджан. Инструментът е бил отнет от френските колониални власти през 1916 г. и е сред най-малко 140 културни предмета, за чието връщане Кот д’Ивоар е отправил официално искане към Франция.

„Най-гениалният трик след Троянския кон“: Съветското произведение на изкуството, което шпионира САЩ (СНИМКИ)

„Това е исторически ден - момент на справедливост и възпоменание“, заяви министърът на културата на Кот д’Ивоар Франсоаз Ремарк по време на церемонията по приемането на барабана на международното летище „Феликс Уфуе-Буани“ в Абиджан.

Дървеният музикален инструмент е с дължина около 3,5 метра и тежест приблизително 430 кг. Името му означава „пантера-лъв“, а според историците той е играл важна роля за предупреждаване на местните общности при събития като набиране на принудителна работна ръка по време на колониалното управление.

Какви са задълженията на бъдещата гейша

Процесът по връщането на артефакта започна след инициатива на френския президент Еманюел Макрон от 2018 г. за репатриране на африкански културни ценности. Миналата година френският парламент прие специален закон, който позволи барабанът да бъде изваден от националните колекции и върнат на Кот д’Ивоар. След транспортирането му инструментът ще премине едномесечен период на аклиматизация, след което се очаква да бъде изложен в Музея на цивилизациите в Абиджан.

