Съединените щати изпращат допълнителни морски пехотинци и кораби в Близкия изток две седмици след началото на военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран, съобщиха американските медии.

„Уолстрийт джърнъл“ цитира американски официални лица, според които базираният в Япония USS Tripoli и свързаните с него морски пехотинци са на път към региона, докато „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че около 2 500 морски пехотинци на борда на до три кораба се отправят към Близкия изток. CNN уточни, че става въпрос за Морска експедиционна единица – обикновено около 2 500 морски пехотинци и моряци.

САЩ са унищожили 16 ирански кораба, миниращи Ормузкия проток

Според „Уолстрийт джърнъл“ искането за изпращане на допълнителни морски пехотинци е направено от Централното командване на САЩ, което отговаря за американските войски в Близкия изток, и е одобрено от министъра на отбраната Пийт Хегсет. В региона вече има морски пехотинци, подкрепящи операциите срещу Иран, добавя изданието.

САЩ и Израел започнаха масирана въздушна кампания срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отвърна с вълни от дронове и ракети, както и с атаки срещу кораби в Ормузкия пролив, използван за петата част от световната търговия с нефт.

