Папа Лъв XIV днес се нанесе в наскоро обновения папски апартамент в Апостолическия дворец. Той се настани в жилището, което папа Франциск отказа да обитава, предаде "Асошиейтед прес".

От Ватикана съобщиха, че Лъв XIV ще бъде придружен от най-близките си сътрудници в апартамента, разположен на третия етаж, с изглед към площад "Свети Петър".

След като беше избран през май миналата година, папата продължи да живее в малкия си апартамент във Ватиканския Палацо дел Сант'Уфицио, седалището на доктриналния офис на Светия престол, който разполага и с няколко частни апартамента за ватикански служители.

През следващите 10 месеца Ватикана предприе мащабни ремонти на папския апартамент в Апостолическия дворец, който не беше използван по време на 12-годишното папство на Франциск и се нуждаеше от обновяване.

Франциск избра да не живее в апартамента, защото каза, че иска да бъде заобиколен от други хора. Вместо това той живееше в резиденцията "Санта Марта" във Ватикана – хотел в институционален стил, където отсядат посещаващите свещеници и където кардиналите се изолират по време на конклави. Изборът на Франциск беше в съответствие с неговия скромен вкус и презрение към помпозността на папството. Но практическото следствие беше, че целият втори етаж на хотела беше отреден за папата, което намали капацитета му за гости, които плащат за престоя си.

Решението на Лъв XIV да се премести в Апостолическия дворец беше похвалено от консервативните коментатори, които го виждат като знак на уважение към папството.

