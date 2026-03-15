Броят на пострадалите в резултат на сблъсъка между два трамвая в Москва достигна 22 души, сред които 5 деца, съобщи Държавната автоинспекция на руската столица, цитирана от ТАСС.

"Броят на пострадалите се увеличи до 22, сред които 5 деца", според ведомството.

Двата трамвая са се сблъскали сутринта на обходния път на Волоколамското шосе, след като единият от тях е излязъл от релсите. По първоначални данни причината за инцидента е техническа неизправност.

Първоначално се съобщаваше за 18 пострадали.

Главната дирекция на руското вътрешно министерство МВР уточни, че сблъсъкът е станал на улица "Водников". Служители на руската пътна полиция изясняват всички обстоятелства около случилото се, според същия източник.

Редактор: Ивета Костадинова