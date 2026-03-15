Докато Холивуд тази вечер е в блясъка на прожекторите и очаква раздаването на наградите „Оскар“, в Съединените щати се води друга, далеч по-тиха, но напрегната битка - за страх, власт и човешки съдби. Истории за хора, задържани при акции на имиграционните служби, разтърсват обществото и разделят американците. В Лос Анджелис Станислава Айви разговаря с жена, която решава да не мълчи и да разкаже какво е видяла.

Професорът по история на изкуството Алека Бланк споделя, че за първи път е започнала да чува за подобни акции през юни миналата година. Първоначално следяла новините за случаи на задържани студенти на източното крайбрежие, но постепенно започнали да се появяват сигнали, че подобни действия се случват и в Лос Анджелис. Най-често научавала за тях чрез публикации в социалните мрежи. Това я подтикнало да участва в онлайн обучение, което учи хората как да реагират, ако станат свидетели на подобна ситуация – как да документират случващото се и какви са правата им като наблюдатели.

Няколко дни по-късно тя решила да отиде до близкия магазин – място, където често се събират работници в търсене на заетост. Част от съветите в обучението били именно хората да се запознават с тях и да изграждат доверие. Алека искала да предупреди, че малко по-рано същия ден е имало акция на имиграционните агенти на друго място в квартала.

По време на разговора ѝ с работниците там била и жена на име Ванеса, която приготвяла храна. Не минали и десет минути, когато някой я бутнал леко и тя чула вик: „Гонят я!“. Когато се обърнала, видяла възрастен мъж, облечен като цивилен – с черни дънки и тениска, но с пистолет на колана. По думите ѝ нямало нищо, което да показва, че е служител на реда. Мъжът тичал след Ванеса.

Алека и още няколко души се втурнали след тях по улицата, а тя започнала да снима с телефона си. Жената се била вкопчила в дърво, опитвайки се да не бъде отведена. Свидетелката разказва, че започнала да вика към мъжа да се идентифицира и да каже кой е. Според нея Ванеса запазила удивително спокойствие – не плачела и не крещяла, въпреки случващото се.

Малко по-късно на мястото спрели два минивана със затъмнени прозорци. От тях слезли още мъже – по думите ѝ около осем или десет души. Някои били с камуфлажни жилетки и носели големи оръжия, а лицата им били покрити с маски. Според свидетелката те били дошли именно за тази жена.

Мъжете откъснали Ванеса от дървото и я качили насила в един от автомобилите. Алека разказва, че никой от тях не носел ясна идентификация. Тя успяла да заснеме колите и регистрационните номера, които според нея били от други щати. Докато превозните средства потегляли, по думите ѝ били хвърлени и няколко газови гранати със сълзотворен газ. На мястото имало около десетина свидетели – хора, излезли от близки апартаменти и магазини, които наблюдавали случващото се.

Самата Алека също била обгазена. Тя потърсила помощ в близка пожарна станция, където пожарникарите ѝ дали вода и ѝ помогнали да промие очите си. По-късно се свързала с шерифската служба и подала сигнал за случилото се.

След известно време тя успяла да намери семейството на Ванеса – съпруга ѝ и сина ѝ. Жената била отведена в центъра за задържане в Аделанто, където останала през цялото лято. Алека започнала да помага на близките ѝ – носела им храна и съдействала с документи и подготовката за пътуване. В крайна сметка Ванеса била депортирана, а семейството ѝ се върнало в Ел Салвадор.

Днес те все още поддържат връзка. По думите на Алека животът им там е труден, а преживяното е оставило и здравословни последици. Тя твърди, че Ванеса има проблеми със зрението, след като в центъра за задържане е била държана на горно легло, а лампите в помещението не се изключвали през нощта.

