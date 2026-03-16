"Той е кралят на меметата". Така водещият на церемонията по връчването на „Оскарите” Конан О'Брайън обяви Леонадро Ди Каприо. На заден план на сцената на Dolby Theatre бяха изложени кадри от филми на кинозвездата, които се превърнаха в легендарни мемета в социалните мрежи.

"Нека направим ново меме с Лео – чувството, когато не си съгласен с нещо", каза О'Брайън.

Ди Каприо отговори на забавния апел на водещия - той погледна към камерата и се усмихна леко неловко, заставайки за кратко време статично с леко повдигнати ръце. Реакцията му предизвика бурен смях в залата.

Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител

В социалните мрежи героите на Леонардо ди Каприо често се използват като забавни изображения, които да илюстрират например някаква емоция. Сред популярните герои са Джей Гетсби, който повдига чаша за наздравица, Рик Далтън от „Имало едно време в Холивуд”, който разпознава някого на екран, докато гледа телевизия.

Leonardo DiCaprio est une machine à générer des meme 😭



Още два емблематични образа на звездата отдавна са култови мемета. Това са Джордан Белфорд от „Вълкът от Уолстрийт” и Калвин Канди от „Джанго без окови”. Не на последно място са и някои от реакциите на Ди Каприо по време на големи киносъбития. Като например моментът, в който Лейди Гага минава покрай него по време на церемонията по връчването на "Златен глобус" през 2016 г.