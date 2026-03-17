Най-малко 400 души са загинали, а около 250 са ранени при въздушен удар в Кабул, за който афганистанските власти обвиняват Пакистан. По данни на говорител на талибанското правителство атаката е поразила болница за лечение на зависими, предава CNN.

Пакистан категорично отрече обвиненията и заяви, че е атакувал „военни обекти и инфраструктура, свързана с терористична дейност“, като подчерта, че операцията е била „прецизна“ и без цивилни жертви. От Исламабад определиха твърденията за удар по лечебно заведение като „подвеждащи“.

Пакистан удари Кабул и гранични провинции

Според информация от мястото на удара, значителна част от сградите са разрушени, а спасителни екипи продължават да издирват жертви под отломките. Свидетели описват тежки сцени, като съобщават за пожари и множество тела в руините.

„Когато пристигнах, видях, че всичко гори. Хората горяха“, разказва шофьорът на линейка Хаджи Фахим. „Рано сутринта отново ме извикаха, защото все още има тела под отломките.“

Сблъсъкът е част от най-тежката поредица от военни действия между двете страни от години. Конфликтът, започнал миналия месец, вече доведе до взаимни удари, като и двете страни се обвиняват в атаки срещу цивилни и нарушаване на суверенитета. Опитите за посредничество, включително от страна на Китай, засега не дават резултат.

Международната общност изрази тревога от развитието на ситуацията. Представител на ООН призова за незабавна деескалация и спазване на международното право, включително защита на цивилното население и обекти като болници.

