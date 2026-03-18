Колизеумът отвори врати след четиригодишни археологически разкопки и реставрации. През вековете южната фасада на Колизеума частично се е срутила заради природни стихии, земетресения и повторна употреба на строителни материали.

Проектът възстановява оригиналните пропорции на комплекса чрез нова настилка от камък от района на Тиволи, използван и в древния строеж. Южните коридори, които някога са насочвали тълпите към амфитеатъра, отново са достъпни. Те са превърнати в обществен площад за жителите и туристите. Достъпът до новооткритата зона не изисква билет.

