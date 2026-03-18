След 29 часа: Възстановиха тока в Куба
-
Скандал в хижа „Камен дел” завърши с изстрели
-
Полицейска операция срещу контролирания вот във Варненско
-
Спасиха малко куче, блокирано на висока 12 метра жп платформа
-
Техеран потвърди смъртта на лидера на иранските сили за сигурност Али Лариджани
-
Спортни новини (17.03.2026 - късна)
Възстановена е настилката на древния Южен коридор
Колизеумът отвори врати след четиригодишни археологически разкопки и реставрации. През вековете южната фасада на Колизеума частично се е срутила заради природни стихии, земетресения и повторна употреба на строителни материали.
Нови метростанции в Рим отвеждат пътниците директно до Колизеума
Проектът възстановява оригиналните пропорции на комплекса чрез нова настилка от камък от района на Тиволи, използван и в древния строеж. Южните коридори, които някога са насочвали тълпите към амфитеатъра, отново са достъпни. Те са превърнати в обществен площад за жителите и туристите. Достъпът до новооткритата зона не изисква билет.Редактор: Ивайла Маринова
