Американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда. Огънят, който тръгнал от основното перално помещение, бил овладян за часове и засегнал около 100 спални места. На близо 200 моряци е била оказана медицинска помощ заради обгазяване. Един военнослужещ е бил евакуиран с хеликоптер от кораба заради по-сериозни наранявания. Това обявиха американски официални представители, цитирани от "Ройтерс".

Вестник „Ню Йорк Таймс“ първи съобщи за мащаба на щетите на борда на военния кораб. Пентагонът към момента не е отговорил на молба за коментар, отбелязва "Ройтерс". Американските военни заявиха, че няма щети по задвижващата система на кораба и самолетоносачът е напълно способен да изпълнява функциите си.

Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров, все още неясно за колко време.

Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността на мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и готовността на военния кораб, отбелязва "Ройтерс".

„Джералд Форд“ има екипаж от повече от 5 000 моряци и разполага с над 75 военни самолета, включително изтребители като F-18. Корабът разполага и с радар, който може да помага за контрола на въздушния трафик и навигацията на самолетите. Поддържащите го кораби, като ракетния крайцер от клас „Тикондерога“ „Нормандия“ и миноносците от клас „Арли Бърк“ „Томас Хъднър“, „Рамидж“, „Карни“ и „Рузвелт“, разполагат с възможности за противовъздушна, противокорабна и противоподводна отбрана.

