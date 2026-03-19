Кризата се задълбочава заради затягането на ембаргото от САЩ
Самолет от Италия пристигна в Хавана. Той достави 5 тона лекарства. Помощта е заради здравната криза в Куба.
Кризата се задълбочава заради затягането на ембаргото от Съединените щати и енергийната блокада. Президентът на Куба заяви, че страната не е получавала доставки на петрол от три месеца. Заради това са отложени операции на десетки хиляди хора.
Помощта включва и генератори и соларни технологии заради проблеми с електричеството и скорошно спиране на тока в страната.
