Самолет от Италия пристигна в Хавана. Той достави 5 тона лекарства. Помощта е заради здравната криза в Куба.

Кризата се задълбочава заради затягането на ембаргото от Съединените щати и енергийната блокада. Президентът на Куба заяви, че страната не е получавала доставки на петрол от три месеца. Заради това са отложени операции на десетки хиляди хора.

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Помощта включва и генератори и соларни технологии заради проблеми с електричеството и скорошно спиране на тока в страната.

