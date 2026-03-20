Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 4 април включително.

Кой има право да гласува на предстоящите парламентарни избори

Пропусналите този срок могат да подадат заявление до 13 април включително, ако в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия.

Редактор: Ивета Костадинова